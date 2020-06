La alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, a través de sus redes sociales, se refirió sobre la actividad turística que se ha generado en Tuxpan y que puede generarle riesgos a la población a la que ella gobierna.



“No es Tamiahua, afortunadamente, no es Semana Santa. Es la playa de Tuxpan. Hoy domingo; la gente hoy olvidó que existe COVID-19; que tienen más de 150 casos, que deben cuidarse, usar cubrebocas, sana distancia, evitar aglomeraciones.



“Si a Tuxpan le va bien! a Tamiahua también; si siguen en aumento los casos, los riesgos para nosotros son muy altos, ya que somos municipios hermanos, una zona casi conurbada! Dependemos de muchos servicios que nos proporciona Tuxpan. Así no se puede, así no se podrán parar los contagios. Dicho con mucho respeto para nuestro Municipio hermano”, escribió en redes.