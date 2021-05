Alcaldesa de Xico les condiciona obras; deben apoyar a su hija candidata

Agentes y subagentes de las localidades de Las Cruces, Matlalapa, Ixóchitl, Ticuatipan y Avacatla del municipio de Xico denunciaron que han ingresado alrededor de cinco solicitudes para mejoras en los caminos y el Ayuntamiento las ha rechazado.



El subagente de Las Cruces, Benjamín Cortés, recriminó que la alcaldesa Gloria Galván Orduña les está condicionando las obras y apoyos alimenticios a cambio del apoyo a su hija Carolina Galván, candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“Estamos en contra de cómo se están usando los recursos, le pedimos las obras y nos dice que el Gobierno Federal no envía los recursos. Nos están condicionando, si nos mete el camino tenemos que apoyar a Carolina Galván (…) pero la política es aparte, nos dice que si no apoyamos no hacen nada y no ha hecho nada”, expresó.



Por su parte, el subagente de Ixóchitl, Francisco Bonilla, aseguró que pidió la rehabilitación del camino hacia su comunidad, no obstante, también fue condicionado por Galván Orduña.



Y es que dijo que durante tres años de administración, la priista utilizó los recursos del DIF Municipal en beneficio de su hija.



“Solicité el camino porque es terracería, ella me dijo que sí nos lo daban pero que apoyáramos a su hija. Esto ya no debe ser, durante los 3 años que ha estado todo el tiempo ha sido campaña, llegaban las despensas del DIF y las usó para su hija”, refirió.