Alcaldesa de Xico no se quiere “echar a la gente encima” por cancelar fiesta, dice Regidor

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, calificó de “irresponsables y fuera de lugar” las declaraciones de la alcaldesa Gloria Galván en recientes días en torno a la fiesta patronal de julio, quien mencionó que el Ayuntamiento no apoyará económicamente la festividad pero tampoco impedirá que se realice, ya que se tratan de tradiciones del pueblo.



“El decir que el Ayuntamiento no participará en la realización de la fiesta y decir que si los feligreses y la iglesia lo quieren hacer pues es asunto de ellos, es una declaración fuera de lugar. Se puede interpretar incluso que si quieren hacerlo que lo hagan pues no habrá problema”, detalló.



Y es que el Edil dijo que si bien se pueden ir abriendo poco a poco algunas actividades para reactivar la economía del lugar, realizar la fiesta patronal no es prioridad y sí implicaría un riesgo mayor debido a que aglomera a cientos de personas.



“No se justifica hacer la fiesta para reactivar la economía, creo que el Ayuntamiento podría tomar algunas medidas para reactivarla poco a poco, es difícil pero la fiesta no”, acotó.



Consideró que la Alcaldesa se niega a hacer público el acuerdo de todos los ediles de suspender el evento, pues quiere evitar que la población “se le eche encima”.



“No quiere echarse encima a la gente, creo que está atrasando el mensaje público de la cancelación de la fiesta y prefiere dar este tipo de declaraciones. No está tomando en cuenta la decisión de los Ediles y Xico va en aumento en contagios”, explicó.



Asimismo, aseveró que para esta fiesta, el Ayuntamiento aporta varios millones de pesos para actividades como la realización del tapete de aserrín, la corrida de toros, eventos del Teatro del Pueblo y toda la logística de la xiqueñada.



“Esa declaración es irresponsable, tenemos que priorizar la salud de los xiqueños. En este caso, la participación del Ayuntamiento en la fiesta patronal es importante porque se aportan varios millones de pesos, se apoya a los artesanos del tapete de aserrín con transporte, la corrida de toros, la realización de la xiqueñada y eventos del Teatro del Pueblo, lo demás es religioso, los toritos, las procesiones, la traída de la flor, la elaboración del arco pero al final de cuentas es una festividad que se realiza en conjunto con la iglesia y sociedad”, mencionó.



Agregó que desde el inicio de la pandemia, el Cabildo acordó priorizar la situación y no politizarla. No obstante, dijo que la Alcaldesa no está acatando estos acuerdos.



“Esto es con tintes políticos y desde el inicio de la pandemia dijimos que esto no se politizaría, esto es algo serio, decidimos darle todo el apoyo a la Presidenta para las medidas que se deban tomar pero yo veo que al dar una declaración así no se está haciendo responsable”, comentó.



Finalmente, sostuvo que llegado el momento se solicitará la intervención del Gobierno Estatal, pues la primera autoridad no asume su responsabilidad.