Alcaldesa de Xico sigue dando permiso para eventos masivos, señala Regidor

En medio de un incremento de contagios de COVID-19, la Alcaldesa de Xico ha otorgado permisos para la realización de bailes masivos en el municipio, aseguró el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



Al ser cuestionado sobre un baile que se celebró este domingo en el Salón social “Benito Juárez”, confirmó que se trata de una propiedad del Ayuntamiento, por lo que es la autoridad municipal quien otorga o no los permisos para su uso.



“El Salón social Benito Juárez es propiedad del Ayuntamiento. (Se encarga) de dar permisos o no, o de prestar las instalaciones el DIF Municipal”, explicó.



Y es que dijo que las decisiones en torno a la apertura de los espacios públicos por la pandemia siempre han sido tomadas por la primera autoridad, sin tomar en cuenta a los Regidores.



“Quienes se dedican al tema de los espectáculos de bailes y demás, la están pasando mal. Por eso, ellos piden que se les apoye pero nunca se ha tocado en Cabildo si se van a dar o no permisos. Se han tomado decisiones de manera unilateral por parte de la primera autoridad. Al Cabildo no lo ha tomado en cuenta para (reabrir) espacios públicos, lo ha hecho por su propia cuenta”, acusó.



Asimismo, refirió que además se han hecho eventos en la localidad de San Marcos de León, en los cuales también ha sido la Alcaldesa quien ha dado las anuencias.



En este sentido, el Regidor recriminó que estos permisos se deben a “cuestiones políticas” y para ganar simpatizantes.



“En San Marcos autorizó ese baile la Alcaldesa, por sí misma. Es lamentable porque estamos en un rebrote y Xico no es la excepción, tenemos 60 casos confirmados y 19 sospechosos y algunas personas no están acudiendo a las instancias públicas para llevar un conteo preciso, es preocupante tomar a la ligera la salud de los xiqueños sólo por quedar bien, son cuestiones políticas, quieren ganar más adeptos a costa de la salud de los xiqueños”, finalizó.