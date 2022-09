Alcaldía busca frenar ambulantaje en la Plazuela del Carbón, en Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, indicó que intensificarán los operativos de los inspectores de comercio en la zona de la Plazuela del Carbón, en el centro capitalino, donde el ambulantaje está queriendo ganar terreno.Señaló que las personas que se dedican al comercio informal, particularmente los denominados “carretilleros”, aprovechan los cambios de turno de los empleados del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), para vender sin tener autorización."Ahí también hemos empezado a retirar porque los que estaban en la calle Poeta Jesús Díaz, hay ocasiones que en ausencia del cambio de turno de inspectores bajan a vender dos o tres ‘carretilleros’, pero si nosotros empezamos a dejarlos, al ratito no van a hacer dos o tres, van a hacer 15. Entonces estamos vigilando", afirmó.En la entrevista, Romero Gutiérrez reiteró que después de estar controlando a los vendedores ambulantes en el centro capitalino, los recorridos también los replicarán en la avenida Atenas Veracruzana, donde han recibido quejas de los jefes de manzana por el abuso en que han incurrido tanto el comercio establecido con el comercio informal."Ya hemos llevado a cabo unas clausuras de comercio establecido y a informarles en forma pacífica a los vendedores. Ya tenemos acuerdos con la dirigencia que ellos tienen, y coordinadamente vamos a hacer un operativo para que quien no debe de estar tenga que retirarse y los que ya tienen años que reduzcan (el espacio) porque han abusado", aseveró.Y es que sostuvo que quien tenía 2 metros ahora ha llegado a tener hasta ocho metros, por lo que los irán ajustando a la medida permitida."Y posteriormente del operativo, vamos permanentemente a estar vigilando para que no suceda lo mismo, de que los van dejando, lo que pasó anteriormente, los van dejando y crecen", expuso Alberto Romero.