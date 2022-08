Alcaldía de Atzacan, sin autoridad para regular mototaxis

El alcalde de Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador, indicó que aunque la población ha demandado al Ayuntamiento que se regule de alguna manera a los choferes de los mototaxis que circulan en la cabecera municipal, esto toca al Gobierno del Estado.Consideró que por parte de su administración se podría solicitar que porten alguna identificación y contar con un padrón de las unidades que operan en el municipio como una forma de mantener cierto control, pero insistió en que no le compete a su administración regularlos.Al recordar que esa figura no está admitida para brindar transporte, consideró que se podría dialogar con las personas como una muestra de voluntad entre las partes.Y es que a raíz de que un conductor de esas unidades fuera detenido por su presunta participación en el feminicidio de una joven del municipio, entre la población se han alzado varias voces para demandar que se regule ese medio de transporte.Incluso, los ciudadanos han señalado que los choferes cometen muchas irregularidades, por lo que al menos se debería saber quiénes son y poder identificar las unidades, para no exponer a la población.