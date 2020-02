Alcaldía de Coatepec respalda el Día Sin Mujeres; no sancionarán a quienes falten

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que su administración no sancionará ni descontará el día a las mujeres que deseen no acudir a laborar el próximo 9 de marzo, por la campaña #UnDíaSinNosotras.



El Edil coatepecano indicó que el Ayuntamiento siempre ha respaldado a las mujeres y ese día no será la excepción.



"Creo que el decir que nos sumamos es una manera de llamar la atención, aquí son libres y el Ayuntamiento siempre ha respaldado a las mujeres, no solamente un día".



“Tengo una tesorera, una directora de Obras Públicas, tenemos muchas mujeres en puestos importantes, ellas son libres de participar y el Ayuntamiento no les sancionaría de ninguna manera ni de ningún descuento pero está por demás salir y dar una declaración", aseveró.



Recalcó que desde el Instituto Municipal de la Mujer se han efectuado acciones para combatir la violencia que sufren en algunos puntos del municipio que se han detectado.



"Se hizo un estudio para saber el nivel de violencia que se tiene en el municipio, focalizar las zonas en donde se presentaban este tipo de situaciones y a partir de ahí, trabajar con capacitaciones", dijo.



Por otra parte, dijo que por el momento quedó acéfalo el cargo de titular de la dirección de Gobernación, luego del atentado que sufriera quien ocupaba el puesto, no obstante, aseguró que se revisan perfiles para colocar al funcionario adecuado.