Alcaldía de Orizaba dice no saber sobre amparo contra desalojo de "Icinemas"

Hasta el momento el Juzgado Décimo Sexto de Distrito con sede en Córdoba, no ha notificado al ayuntamiento de Orizaba, sobre el amparo provisional concedido a un ministro de culto, y por lo cual tienen que devolverle la posesión del inmueble conocido como Icinemas.Es de recordar que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito concedió el amparo provisional al ministro de culto Carlos Hernández Aburto, luego de que fuera desalojado por el ayuntamiento, del predio ubicado en Norte 4 no. 1415 entre oriente 27 y 29, conocido como "Icinemas", sitio donde el quejoso y otras personas realizaban sus actos religiosos.La determinación del juez hace referencia a que "se concede la suspensión provisional para efectos de que Carlos Hernández Aburto sean restituido en la posesión material del inmueble y de estarse realizando obras tendientes a contribuir en dicho predio o modificar el terreno, así como transmitir su posesión o propiedad a terceras personas, dichos actos cesen".En este sentido autoridades municipales aseguraron que quién tiene que informar al ayuntamiento sobre la resolución es el Juez y hasta este viernes no existía la indicación de regresar el inmueble al ministro.Sin embargo el abogado de Hernández Aburto, dijo que el pasado 18 de abril el departamento jurídico ya había contestado el amparo.En referencia a la denuncia penal que interpusieron los ministros de culto, esto contra quién resulte responsable por el desalojo del que fueron objeto el pasado 11 de marzo, pues sin algún documento llegó la policía y los sacó del inmueble, las autoridades municipales apuntaron que no han sido notificados sobre el tema.