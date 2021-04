Alcaldía de Orizaba no puede controlar proselitismo de empleados en redes sociales

El Ayuntamiento de Orizaba no cuenta con una reglamentación para controlar que sus trabajadores no posteen en sus redes sociales propaganda de algún candidato o partido durante el horario laboral, reconoció el secretario Alfredo Hernández Ávila.



El funcionario desestimó lo que hacen los empleados municipales en el horario en que están contratados, además se deslindó del tema diciendo que esto no hay forma de controlarlo.



- Secretario, ¿quién se encarga de sancionar o llamar la atención a los empleados municipales, los cuales en horario laboral están promoviendo a algún candidato?



- Desconozco si hubiera algún caso. En las redes sociales es un tema que nosotros como municipio no podemos controar, incluso en las empresas no se puede. Además no sabemos a qué hora, en qué momento, a qué publicación se refieran pero si no hay denuncia... No nos ha llegado nada. Eso que me preguntas no se ha dado y dime ¿qué municipio ha sancionado a un trabajador por ese motivo?



Añadió que quien quiera irse a una campaña que lo haga, aunque tienen que renunciar y se les liquida y se les dan sus alcances, aseguró.



Es de resaltar que en redes sociales de empleados del Ayuntamiento en diversas áreas, se ha observado que durante la mañana postean incluso hasta los videos y jingles políticos de diferentes partidos o candidatos.