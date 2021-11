Alcaldía de Papantla pierde juicio y deberá pagar más de 18 millones al IMSS

Luego de perder tres juicios consecutivos, el Ayuntamiento de Papantla deberá liquidar un adeudo de más de 18.5 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por incumplimiento de cuotas obrero-patronales, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad.En ese sentido, la Delegación Veracruz Norte del Seguro Social reclama al municipio papanteco pagos por aportaciones de forma bimestral de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, además de cuotas de riesgos por invalidez, riesgo de vida, prestaciones sociales y guarderías infantiles.Dicho pendiente se generó del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, cuando el Ayuntamiento de Papantla no aportó ninguno de los citados rubros al Seguro Social y por lo tanto, se generó un crédito fiscal (adeudo) por 18 millones 522 mil 961 pesos con 2 centavos.Para no pagar el monto, el Ayuntamiento de Papantla impugnó en una primera instancia el acuerdo 319102950200/APF/01028/2018, emitido por la Delegación Regional Veracruz-Norte ante la Sala Regional Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Xalapa.En el juicio 2238/19-13-01-4, la Sala Regional desechó los argumentos de la Directora Jurídica del Ayuntamiento presentados para no pagar, entre estos la supuesta negativa del IMSS para fundamentar el cobro y una omisión de los visitadores del Seguro Social para identificarse, hechos desmentidos después por la Delegación Veracruz Norte ante el Tribunal de Justicia Administrativa.Con el fallo en contra, el Ayuntamiento de Papantla promovió un juicio de amparo directo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en donde la ponencia del magistrado Víctor Ignacio Villanueva Grimaldo determinó no conceder el amparo contra los cobros del Seguro.Tras este nuevo revés, el Ayuntamiento de Papantla recurrió a la Suprema Corte de Justicia para promover, sin éxito, recurso de revisión contra la sentencia del Segundo Colegiado de Boca del Río.Con fecha 8 de noviembre se publicó la resolución de la Suprema Corte en el sentido de desechar por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; y con lo anterior, al no existir medio de impugnación o defensa de por medio, el municipio deberá pagar los 18.5 millones de pesos al Seguro.