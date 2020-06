Alcaldía de Perote exhorta a la población a mantener medidas de higiene

Con 19 casos de COVID-19 confirmados, 3 casos sospechosos y 2 defunciones, el Ayuntamiento de Perote encendió la luz roja del semáforo epidemiológico y ha emitido una serie de recomendaciones a los habitantes, entre ellas no entrar a las tiendas que no estén tomando las medidas preventivas y sanitarias respectivas y a los comercios se recomienda no dejar entrar a los clientes si no se protegen.



El municipio presidido por Juan Francisco Hervert Prado emitió 10 recomendaciones para la población, como es la de “si el que vende comida no se cuida, compra en otro lugar”.



Otras de las recomendaciones son que si en la calle hay personas sin cubrebocas se debe cambiar de acera; si el taxista no tiene medidas de prevención, hay que tomar otra unidad.



“Si el de la tienda no está tomando precauciones, ve a otra tienda”, “si tus clientes no se protegen, no les permitas la entrada”; “si ves una aglomeración de gente, aléjate de ahí”, son otras de las recomendaciones del Ayuntamiento de Perote.



Además, la de respetar la sana distancia si se debe hacer fila; no salir de los hogares y no exponer a niños ni adultos mayores; si es necesario salir que lo haga una sola persona pero de no serlo, es preferible no salir; así como el uso obligatorio de cubrebocas.



Otra de las medidas implementadas en el municipio para la prevención de contagios, fue la instalación de dos filtros sanitizantes en la carretera federal Perote–Puebla y Perote–Veracruz.



A través de los filtros, personal de Protección Civil realiza la desinfección de vehículos de transporte público y sanitización de pasajeros, quienes además reciben gel antibacterial y cubrebocas.



Al momento, poco más de 4 mil 655 vehículos y más de 32 mil 628 pasajeros, provenientes de distintas comunidades y municipios, se han sanitizado.