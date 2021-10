Alcaldía de Tuxpan y CAEV dejaron obra a medias, recriminan vecinos

Al Calor Político:Por este medio solicitamos de la manera más atenta, que nos apoyen con la publicación de esta misiva.Somos un grupo de vecinos de la colonia El Retiro, que habitamos en la calle Primero de Septiembre y que hemos sido afectados con las obra inconclusas del H. Ayuntamiento y CAEV, esto en la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz.Resulta que en el mes de enero del año 2020, se introdujo el drenaje en esta colonia y algunas personas ya están conectadas al mismo, posteriormente se iniciaron trabajos para hacer banquetas en nuestra calle, sin embargo, esa obra quedó aplazada.La situación que en este momento nos absorbe es que de manera inexplicable hay un charco de aguas negras que ya impiden el paso de transporte público y servicios como gas y limpia pública y que significa un grave foco de infección precisamente en estos momentos que no termina esta pandemia.Nadie nos da explicación de dónde salen estas aguas negras y tenemos el temor que sean de residuos que salen del drenaje por estar mal estructurado y peor aun, que al dar por concluida esta obra, CAEV y el H. Ayuntamiento ya no vean la manera de subsanar este error y quedemos permanentemente con aguas negras en toda la calle, mismas que no tiene alguna desembocadura que está afectando a varios predios donde para poder mantener un nivel menor de dichos desechos se han hecho canales que desembocan en estos y que pueden provocar daños en propiedad ajena.No omito mencionar que anexo las fotografías de la calle antes mencionada, necesitamos que los trabajos se terminen y no vayan a dejarlo inconcluso porque ya está por terminar esa administración.Sabemos de la popularidad de este medio y sobre todo la alta respuesta de las autoridades a sus publicaciones y por esto nos atrevemos a pedirle que publique este correo.Sin más, le agradecemos de antemano su ayuda y servicio social y le enviamos un cordial saludo.Atte: Colonos de La Insurgentes