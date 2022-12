Alcaldía de Veracruz cierra espacios a madres de desaparecidos

El grupo de madres de personas desaparecidad Colectivo Solecito de Veracruz no colocará este año su tradicional “Árbol del Dolor” en el Zócalo de la ciudad de Veracruz ya que el Ayuntamiento le negó los permisos correspondientes.En comunicado, lamentaron decisión de la Alcaldía que encabeza Patricia Lobeira de Yunes.Explicaron que desde el primero de diciembre se solicitó la colaboración para que, como desde hace 8 años, coloquen el árbol en memoria de sus desaparecidos.Detallaron que el Ayuntamiento les dio largas sin solución alguna, contrario a los gobiernos municipales, donde sí hubo empatía.Con el llamado Árbol del Dolor colocan fotografías en forma de esferas de sus seres queridos en un árbol de Navidad.“Esto es más una conmemoración para nosotras y no una celebración. (…) Nosotras no permitiremos que nuestros desaparecidos sean revictimizados mandándolos fuera del Zócalo de la ciudad y puerto como si fueran objetos insignificantes. Eso es lo que la Alcaldesa pretende”, recriminaron.Dijeron que el Zócalo de la ciudad no solo debe mostrar adornos y figuritas, sino que debe representar la realidad de la sociedad, como las desapariciones.Por último, hicieron un llamado a la Alcaldesa para ser empática pues también es madre. “Estas fechas nos laceran”, reiteraron.