Alcaldía de Veracruz deberá explicar edificio en zona histórica: Cuitláhuac

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó que se pedirá una explicación al Ayuntamiento de Veracruz por el edificio que se construye en la zona centro del puerto y el cual rompe con la parte histórica de la demarcación porteña.Durante conferencia de prensa, al Mandatario se le cuestionó sobre la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador con esta edificación, a lo que dijo que es un tema que ya le había externado en su última visita.“Desde la última visita del Presidente me hizo saber, que se revisara, únicamente que se revisara si cumplía con toda la normatividad y yo pedí a nuestras instancias que pudieran tener competencia que revisaran y que hicieran el exhorto a que ya no se excedieran”, acotó al agregar que la altura de la construcción no es la adecuada para esa zona.El edifico, al parecer departamental y comercial, está desproporcionado con respecto a la altura de los demás y esto genera que no se observe el icónico faro del puerto jarocho, dijo.“Siempre se ve el faro desde muy lejos, es algo que distingue a Veracruz y ahora en cierta perspectiva ya no se va a ver”, dijo el Mandatario.Por tanto, reiteró que se indagará si se cumple con los permisos y normatividad para que se realice dicho edificio y espera que se cuente con ellos.“Espero que sí, si no, cómo es que se atrevieron a levantarlo. Vamos a pedir al municipio que explique qué pasó ahí”, dijo el Gobernador.García Jiménez recordó que los permisos de obra los otorgan los municipios, por lo que se indagará a través de la dependencias correspondientes.