Alcaldía de Veracruz no ha sido notificada de denuncia por maltrato a animales del zoológico

El Ayuntamiento de Veracruz no ha recibido notificación en torno a la denuncia que interpusieron en su contra activistas, respecto a presuntos abusos animales en contra de especies que habitan en el parque zoológico “Miguel Ángel de Quevedo”.



Al respecto, el director municipal de Medio Ambiente, Jose Ángel Capetillo, mencionó que aunque está denuncia presuntamente se presentó el 11 de agosto pero no han sido notificados al respecto.



"No, nada. Al día de hoy no hemos tenido ninguna notificación formal de acuerdo a la denuncia que interpusieron", dijo.



Sin embargo, aclaró que están dispuestos a responder a este procedimiento en caso de que les notifiquen al respecto o a cualquier inspección que haga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).



El funcionario municipal negó que haya maltrato animal en contra de las especies que habitan en este recinto y aseguró que el problema de este espacio es de infraestructura, no en torno al trato de los animales.



"Se cumple con dietas específicas, con alimentación buena y están observados de manera clínica por parte de la Facultad de Medicina Veterinarias y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (...) Cooperaremos con la autoridad", dijo.



También exhortó a las autoridades, tanto al Gobierno del Estado como a la Federación, a destinar algún recurso extraordinario para mejorar la infraestructura de este recinto pues mencionó que tiene 20 años que no se invierte recurso en este inmueble.



Recordó que actualmente, este zoológico tiene más de 267 ejemplares confinadas, de los cuales tienen nueve ejemplares que les entrego la PROFEPA para resguardarlos, entre los que destacan una tigresa y una zorra, entre otros.