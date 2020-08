Alcaldía de Veracruz sólo causó molestias por cambiar sede de Tianguis Agropecuario

Comisariados ejidales de la zona rural del municipio de Veracruz reprocharon que el Ayuntamiento cambiara la sede del “Tianguis Agropecuario” de la congregación de Santa Fe al Palacio Municipal, obligando a los productores a trasladarse desde sus comunidades para comprar insumos para el campo.



Acusaron que la Dirección de Fomento Agropecuario Municipal les notificó dos días antes que se llevaría a cabo el evento, generando molestia entre los pequeños productores porque muchos no cuentan con recursos ante la pandemia.



Por ello, piden que se cambie de fecha y se les tome cuenta, porque hasta ahora la distribución de los apoyos no ha sido clara.



“No estamos de acuerdo en donde se va hacer, el traslado es algo retirado y solamente es el para ir por el vale de los productos que vamos a adquirir y posteriormente ir con el proveedor del producto”, dijo la comisionada Ejidal de Santa Fe, Ana Bertha Rodríguez Barradas.



"¿Por qué el tianguis en Veracruz, si tenemos muchos campos? ¿Por qué por capricho se lo llevan a sus oficinas? Ellos hablan para resguardarnos mejor, en las oficinas mejor, se reguardan ellos, nosotros no les importamos, vamos a estar afuera formando fila para pasar a que nos den los vales para ir a las tiendas", dijo el comisionado de Santa Elena, Gaspar Figueroa.



Además, criticaron que el Ayuntamiento tiene rezagada a la zona rural y desde el inicio de la administración, el director de Fomento Agropecuario, Vicente Ramírez Martínez, nunca se acercó a las congregaciones. Incluso, hay algunos con quienes apenas se presentó el pasado fin de semana.



En rueda de prensa conjunta, los comisariados ejidales, reprocharon que el Tianguis Agropecuario iniciara este lunes sin que los pequeños productores estuvieran informados.



"No son para decir viene este programa de pacas, de semillas, todo es al productor mayoritario. No visitó a alguien, hoy nos vamos a reunir y decir tenemos este recurso o ver la forma de que ese recurso baje a la zona rural, ayer me presenté y vi grandes ranchos, ningún campesino, esto se está viendo, él tiene su equipo de trabajo y sabe a quién se lo dan".



Agentes municipales de Santa Fe, Santa Rita, Santa Elena, Cabo Verde y Dos Lomas, se unieron para pedir al ayuntamiento que reprograme el tianguis.