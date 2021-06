Alcaldía de Veracruz tiene intereses en “súper edificio”, acusa Delegado federal

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que detrás de la construcción del edificio ubicado detrás del Faro “Venustiano Carranza” de la ciudad de Veracruz, se encuentran funcionarios del Ayuntamiento.“Algo que muchos no ven porque sus intereses son mezquinos, porque son intereses económicos, más cuando empiezan a salir a la luz pública las empresas constructoras. (…) Si hacen un poquito de trabajo de investigación, podrán ver, así como yo ya veía, que están involucrados servidores públicos del propio municipio”, dijo.Cuestionado sobre si se refería a la familia del alcalde Fernando Yunes, el Delegado comentó que se refería a los “prestanombres”.“Pues más que él, hay que revisar a los propios prestanombres que están en el municipio”, dijo.Tras rechazar que esta polémica tenga tintes políticos, comentó que apenas se enteró de la construcción porque "poco va a caminar al malecón" y el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la conmemoración del Día de la Marina, se percataron de la obra."Hay que investigar porque eso de que fue de mucho tiempo atrás, lo fue tanto, fue al paro del poder de cuando estaba el papá y ahora ellos que se aceleran este tipo de obras", dijo.Calificó la edificación como un "atentado contra la ciudadanía, pues no sólo ofenden a los que viven en el puerto, sino a todo el país".Huerta señaló que él no juzga la edificación como autoridad, sino como sociólogo urbano, aunque sí pidió que se investigue la obra."Y a mis ojos, inmediatamente tiene que haber una investigación seria porque no puede haber tal acto de impunidad".