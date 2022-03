Alcaldía de Xalapa busca empresa que le venda despensas para su personal

El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Administración, lanzó la licitación pública nacional para adquirir entre 16 mil 848 y 18 mil despensas para el personal sindicalizado y jubilado del municipio y el perteneciente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).El documento con número LPN-HAX-001/2022 establece que el costo de las bases para las empresas interesadas es de 2 mil pesos, teniendo como fecha límite para adquirirlas el 22 de marzo; y disponibles para su venta en el Palacio Municipal en horario de: 9:00 a 14:00 horas.Se detalla que el corporativo ganador, cuyo nombre de conocerá el 11 de abril, deberá suministrar entre 12 mil 492 y 13 mil 200 despensas para el personal de base; entre 4 m 56 y 4 mil 440 despensas para el personal jubilado y entre 300 y 360 despensas para el personal de base del DIF Municipal.La convocatoria se emite en observancia al artículo 134 de la Constitución Federal, de conformidad con el Articulo 113 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y al Articulo 26 fracción I, 27 fracción 1, 28, 29 fracción II ,31 y 36 de la Ley No. 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.Se detalla además que la forma de pago de las bases será via transferencia electrónica y con copia del comprobante de pago recoge las bases en el Departamento de Adquisiciones; y que la junta de aclaraciones se llevará a cabo el dia 28 de marzo de 2022, remitiéndose via correo electrónico las respuestas a todos los interesados, atendiendo las medidas de prevención para la propagación del virus Covid-19. *Además, de precisa que el acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el dia 06 de abril de 2022 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración; y se enfatiza que el pago se hará con recursos propios.El documento firmado por la tesorera Municipal, Indira González Ramírez y la directora de Administración, Patricia Ortega Pardo, refiere que no se aceptarán propuestas por mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica y que las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en español y en pesos mexicanos.Se indica adicionalmente que no se otorgará anticipo y que las despensas deberán entregarse en la bodega o espacio propuesto por el Ayuntamiento en la ciudad de Xalapa, y en la Jefatura de Recursos Humanos del DIF Municipal.Y finalmente se señala que el pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la recepción de los bienes y presentación de la factura debidamente requisitada, acompañada de los vales los cuales deberán entregarse debidamente ordenados por el número de folio y listas originales firmadas por los trabajadores.