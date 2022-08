Alcaldía de Xalapa comprará otro terreno en El Castillo para planta de tratamiento

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que su administración negocia la adquisición de un terreno contiguo al ya adquirido por su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, para preparar el proyecto ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que se pretende construir en la congregación de El Castillo y que sanearía más del 35 por ciento de las descargas de drenajes de la ciudad.Sostuvo que durante la administración del exmunícipe se compró un predio para tal fin, del que falta pagar una parte, y que pudiera no ser suficiente para construir la infraestructura sanitaria, de ahí la necesidad de adquirir un lote más contiguo y escriturarlo en favor del Ayuntamiento capitalino."Estamos tratando de negociar otra parte contigua, pero las reglas nos marcan que hasta que no tengamos escriturado no podemos contratar el servicio del proyecto ejecutivo y luego más aún de la construcción, cosas que tendrían que combinarse con recursos federales", mencionó.Ahued Bardahuil reiteró que se tiene que concretar y completar la compra de ambos predios, establecer la posesión legal por parte de la Alcaldía y elaborar el documento que se presentará ante instancias del Gobierno de la República para lograr las partidas presupuestales para su edificación."Espero que pronto, a más tardar a fin de año, tengamos todo ese proceso para iniciar ese proyecto que es tan importante para Xalapa. (En el predio ya comprado) cabe (la planta de tratamiento) pero justa, entonces estamos pensando en un predio de cerca de 2 mil metros más para que fuera suficiente y si fuera posible tal vez un poco más", refirió.Si bien evitó hablar sobre la erogación que haría su administración en este nuevo lote, el Alcalde acotó que el dueño está de acuerdo con la venta, pero se deben cumplir las normas administrativas municipales y además, que al tratarse de una zona ejidal, se debe hacer primero una asamblea del comisariado ejidal para así tener su visto bueno de la cesión de la propiedad."La planta es muy cara, es de más de 200 millones de pesos, pero eso abarcaría sanear más de 35 por cierto del territorio de la ciudad que está en la zona rural", precisó Ricardo Ahued Bardahuil al insistir en la necesidad de contar con ese terreno, porque precisó que cuando sea necesario para construir la planta y no se tenga implicará un obstáculo para resolver un problema de índole sanitario.