Alcaldía de Xalapa descarta que labores se vean afectados por Día Sin Mujeres

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, aseguró que las operaciones en las diferentes áreas del municipio no se verán afectadas por el Día Sin Mujeres este 9 de marzo, si es que la empleadas decidieran no asistir a laborar.



"Hay que decir que es una convocatoria pública, tenemos que ser respetuosos, seguramente hay servicios vitales como surtir el abasto de agua, el servicio de recolección de residuos pero en su mayoría no son mujeres las que se encuentran en estas áreas. Hay un respeto por esa causa".



Aunado a ello, reiteró que el Ayuntamiento está trabajando para la prevención y erradicación de la Violencia de Género, específicamente con el acoso callejero, ya que de acuerdo a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, ha informado las constantes quejas por parte de trabajadores del área de Obras Públicas que se encuentran en algún proyecto de las calles de Xalapa.



"Cuando se elaboró el padrón de contratistas y cuando se registran y se les asigna una obra a algún contratista, se le establece como requisito que sus trabajadores deben ser respetuosos con mujeres. También se les da una capacitación a fin de que me esto disminuya".



En otro orden de ideas, respecto a la seguridad de los locatarios de los distintos mercados de la ciudad y tianguis, el funcionario dijo que se están llevando a cabo capacitaciones por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal para asesorar a los comerciantes, pues estos son vulnerables a extorsión y robo.



"Si hay problemas, si hay problemas específicos, hay que admitirlo que suceden en estos ámbitos, en el ámbito comercial pero que hay una preocupación genuina, hay acciones concretas", finalizó