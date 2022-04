Alcaldía de Xalapa investigará supuestos cobros a ambulantes de El Castillo

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, afirmó que investigarán el supuesto cobro que hizo el agente municipal de El Castillo, Francisco Vásquez Ortega, a vendedores ambulantes que instalaron sus puestos alrededor de la Laguna de esa congregación durante la Semana Santa.Además, apuntó que revisarán la presunta venta de alcohol autoconsecionada a esta autoridad auxiliar de la Alcaldía y la venta de boletos para un baile que se llevó a cabo el pasado sábado, para lo cual no se brindaron permisos ni autorizaciones."Estamos en investigación de esto, no podía decirles, no podría darles la información. Estamos investigando con base en la información que salió, ya daremos a conocer en su momento cuál es la sanción o la consecuencia que pudiera traer eso", comentó en entrevista.Cabe recordar que los comerciantes que se apostaron en los alrededores de este cuerpo de agua denunciaron que Vásquez Ortega les cobró 100 pesos por metro cuadrado para que pudieran ofertar sus productos; además de un pago igual por presenciar un baile organizado para el disfrute de los visitantes al sitio turístico de la Capital.Ante ello, Romero Gutiérrez recordó que el Gobierno Municipal es el único facultado por la Ley para autorizar y cobrar a los vendedores informales por su instalación en vía pública, incluido cuando se hacen ferias."Cuando son ferias también se autorizan pero cobra el Ayuntamiento un permiso. También cuando hay espectáculos. Normalmente tienen que tener la anuencia municipal y permiso municipal", precisó.Al reiterar que mientras sea jurisdicción de Xalapa, la Dirección de Desarrollo Económico a través de la Subdirección de Comercio es la encargada de otorgar los avales y cobrar, aclarando que "ya no podemos entrar por ejemplo en Las Trancas, en los límites con Emiliano Zapata, no podemos actuar", acotó.Estimó que la investigación en contra del agente municipal de El Castillo podría tomar toda esta semana, luego que la Subdirección de Comercio le entregue la información, por ser la responsable de hacer los operativos junto con el Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC).