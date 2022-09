Alcaldía de Xalapa no devolverá instalaciones a Museo de la Fauna Silvestre

Luego del desalojo del Museo Comunitario de la Fauna Silvestre en el cerro de Macuiltépetl, que efectuaron autoridades municipales y federales este miércoles; el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que no está contemplado por ahora volver a cederle este espacio al patronato que lo manejaba.En entrevista desde el parque de Los Berros, donde encabezó la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, el munícipe señaló que se tendría que ver el tema en el Cabildo algo que no está previsto hasta el momento."Es un proceso que tiene que ver con un dictamen y un tema interno de Cabildo. No pudiera adelantar nada porque no hay propuesta in situ, pero este es un caso juzgado, no es un tema netamente municipal. Es un –acto– de autoridad que complementó Seguridad Pública, participó el área jurídica también para cumplimentar la orden de un Juez que nos instruyó presentarnos para recibir y hacernos cargo de las instalaciones", expresó.Cabe recordar que desde junio, el patronato fue notificado sobre la resolución de un juez que había ordenado el desalojo del inmueble que alberga este museo desde 1993, y que en 2013 la administración de la entonces alcaldesa Elizabeth Morales García reclamó su devolución argumentando que pertenece al Gobierno del Estado.Ahued Bardahuil recordó que las aves y otras especies que formaban parte del museo quedaron a resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y ahora corresponderá a la Dirección Municipal de Protección Civil revisar las instalaciones y las condiciones en que se encuentran las antenas que hay en ese cerro."Como es un parque, la Dirección de Medio Ambiente tiene que entrar. Se pueden hacer muchas cosas con esas instalaciones. Es patrimonio de toda la ciudad, es un área protegida también. Es un área que para el Ayuntamiento será una gran responsabilidad, pero que la asumimos con mucho gusto", afirmó el munícipe.Además sostuvo el compromiso de preservar este espacio verde que es emblemático y "pulmón" de la Capital veracruzana."Nos reunimos con los integrantes del patronato hace tiempo, les explicamos que era un proceso jurídico en el que no podríamos intervenir porque esto venía de otras administraciones. La autoridad correspondiente fue la que nos instruyó a ambos lo que tenía que hacerse", reiteró el edil xalapeño.