Alcaldía de Xalapa no pudo castigar a constructora incumplida… sólo queda apurarla

Por ya estar fuera de tiempo la posibilidad de rescindir el contrato de obra a la constructora Factor en Contenidos Haka, S.A. de C.V., el Ayuntamiento de Xalapa acordó en su lugar la conclusión de la rehabilitación del paso inferior vehicular en la avenida 20 de Noviembre, ubicado en el cruce con la avenida Maestros Veracruzanos.Los trabajos, cabe recordar, llevan casi mes y medio de retraso.El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que la empresa tiene "buena voluntad" de ejecutar lo que está pendiente del proyecto, esperando que lo haga "en tiempo récord"."Ya estamos en pláticas con esta gente, ya levantaron el material que tenían tirado, tienen un problema ahí de un espacio, los términos de la rescisión ya no existen, pasaron los días de la rescisión, pero tienen buena voluntad. Ya platicaron con la Dirección de Obras Públicas, ya despresurizamos los problemas que tenían y falta un espacio que tienen que entrarle, que estamos pidiendo que se haga en tiempo récord", dijo.El munícipe indicó que si bien la constructora incumplió lo pactado en el contrato, es decir, entregar la obra el 6 de agosto; el material utilizado y el proceso constructivo se ha hecho conforme lo acordado, de allí que esperan que pronto concluyan el tramo pendiente."De entrada aunque nos moleste el atraso, la obra sí tiene atrasos, pero lo que se ha hecho hasta ahorita lo estamos monitoreando y al menos la calidad sí la cumplió, el proceso constructivo. Falta el pedazo de la derecha, esperemos ayudarlos para que terminen y pasemos eso", señaló.Ahued Bardahuil afirmó que están tratando de organizar la ejecución de lo que resta de la obra para que la terminen cuanto antes y es que si bien comentó que fijaron un plazo para terminar, no especificó de cuánto fue."Estamos tratando de organizarlos y decirles: 'te falta un pedazo y cobra, está el dinero fondeado, el recurso está, para qué te complicas'", refirió.Cabe recordar que la obra inició el 8 de junio para concluirse en 60 días, es decir, el 6 de agosto, lo cual no ocurrió y en esa fecha apenas reportaba un avance del 35 por ciento. Además, del retraso, el monto original de este proyecto, que era de un millón 682 mil 332.78 pesos, se elevó a un millón 905 mil 500 pesos, financiado con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2022.