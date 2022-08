Alcaldía de Xalapa no puede actuar ante tala ilegal en fraccionamiento Homex: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que la falta de propiedad del Ayuntamiento de algunas áreas verdes de la ciudad, como las del fraccionamiento Homex, limitan la actuación de su Gobierno en casos de tala ilegal.No obstante, afirmó que todas las quejas o denuncias por esta situación son atendidas por la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad."Luego hay también el problema que hay zonas que todavía nos las tiene el Ayuntamiento como tal, y son áreas verdes o áreas del fraccionamiento, y las empiezan a invadir, porque acuérdense que Homex abandonó la colonia y las áreas verdes y no las hemos recibido", expresó.Ante la denuncia de vecinos de ese lugar sobre la tala de árboles sin la anuencia de ellos o de la autoridad municipal, Ahued Bardahuil reiteró que esta falta de propiedad de la Alcaldía de los espacios verdes, les restringe el rango de acción para evitar el derribamiento de ejemplares arbóreos."Hay gente que invade y empieza a hacer ese tipo de cosas porque (el lugar) está en el ‘limbo’. No hay el propietario que pueda intervenir y no nos han entregado esa zona como área verde. No la hemos recepcionado", insistió.El munícipe xalapeño ofreció a los residentes de Homex la posibilidad de reforestar con plantas que les podrían donar en lo que se resuelve el traspaso de la propiedad al Ayuntamiento."Puede intervenir el área del Ayuntamiento, y puede intervenir desde luego el área ambiental estatal. Y ahí habría que ver el estatus de la persona o personas que hacen alguna tala. Aunque no sea un área municipal se puede intervenir. Ya hemos enviado al área de Medio Ambiente y seguiremos revisando esta área", insistió.