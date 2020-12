Alcaldía de Xalapa pondrá orden entre comerciantes y plazas por ventas navideñas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que se les están dando alternativas a los vendedores de temporada para que puedan ofertar sus productos en un espacio donde sea posible controlar el acceso de los asistentes.



"Estamos en pláticas con las organizaciones de comerciantes y una de las opciones que ya se acordó con ellos es abrir un espacio en la Villahermosa para que esas organizaciones ahí se ubiquen en esta época decembrina. Vamos a ver para darles una oportunidad ordenada. No vamos a permitir que se den aglomeraciones".



Además, el edil advirtió que evitar concentraciones masivas y que los protocolos se cumplan, incluye a las plazas comerciales.



"Esto afecta también a las plazas comerciales, si no se cuida la debida distancia, no vamos a permitir que operen y más les vale a ellos entenderlo. Es por el bien de sus clientes y por el bien de sus trabajadores".



Respecto a la Feria del Juguete que año con año se realiza en la instalaciones del Centro Deportivo Ferrocarrilero, evento que ya se anuncia en redes sociales y medios de comunicación, dijo que se les planteó otra alternativa, aunque no confirmó si este evento fue autorizado.



"Sí queremos que haya una actividad económica, la tenemos que hacer con mucha prudencia y con reglas, si no se cumplen las reglas, no vamos a permitir que se hagan las cosas".



Discutir modificaciones en la Gaceta Municipal sobre las medidas a las que están sometidos los establecimientos comerciales, plazas y demás espacios, es algo que continúa en discusión con los miembros del Cabildo, pues buscan que dicho sector tengan orden.



"Si no se cumplen las reglas, que nos perdonen porque vamos a tener que impedirlo. Se pueden tener reuniones pero cumpliendo la debida distancia", comentó Rodríguez Herrero sobre bares y restaurantes.