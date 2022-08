Alcaldía de Xalapa reestructura proyecto de memorial para desaparecidos

La Alcaldía de Xalapa está reestructurando el proyecto de memorial para personas desaparecidas que solicitaron los colectivos de familiares a la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y que se construiría sobre la avenida Orizaba.Al respecto, Ricardo Ahued Bardahuil reiteró que sí se llevará a cabo, aunque se analiza con las madres solicitantes algunos aspectos de la estructura como el techo y sus espacios."Se está reestructurando el proyecto que nos solicitaron para pedir la inversión. Se va a hacer, es muy importante. Ya se hizo una reestructuración del proyecto acordado con ellas (las madres) para que se recompusiera en el tema de la parte del techo y los espacios, porque era un espacio cerrado y era muy riesgosa la parte interna", comentó.Consideró que no habría "ningún problema" para materializar esta obra en conmemoración de las personas que no han sido localizadas y sostuvo que mejorarán algunas características de la misma y se tendrán las fondos necesarios para darle legalidad."Ya quedó, se va a mejorar la altura, se está teniendo el proyecto, obviamente lo vamos a ‘fondear’ para darle legalidad a la inversión del recurso; no creo que haya ningún problema", reafirmó Ahued Bardahuil.Por otro lado, aclaró que para hacer las exhumaciones de restos en las fosas del panteón Palo Verde, como lo piden constantemente los familiares de desaparecidos, se requiere del permiso de la Fiscalía General del Estado (FGE).Por ello, aseguró que aunque su Gobierno tiene la disposición de apoyar en esta tarea, la solicitud la deben hacer los interesados a la instancia procuradora de justicia."Si nos llega la petición se la mandamos a la autoridad que corresponda y nos dicen si están en proceso de autorizar o no. Están en ese proceso de que ellos bajo sus facultades puedan revisar la oportunidad de hacerlo", refirió el edil capitalino.Por último, negó que los colectivos le hayan hecho la solicitud para buscar a sus seres queridos en otros espacios públicos o del Ayuntamiento de Xalapa y añadió que ellos ya han sido atendidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la FGE, quien es la facultada para emitir las autorizaciones de exhumaciones.