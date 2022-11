Alcaldía de Xalapa revisará operación de patronatos de unidades deportivas

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que hay patronatos o comités, a los que “por usos y costumbres” les han entregado la administración de espacios deportivos y que no aplican el dinero que cobran por su uso en el mantenimiento de las instalaciones.Por ello, adelantó que revisarán la operación de los recintos que están a cargo de particulares, pues expuso que aunque algunos sí ocupan los recursos que su cuidado, en otros casos no es así.“Los espacios que me dices han estado otorgados por usos y costumbres a comités o patronatos, y ellos en la administración cobran servicios por supuestos mantenimientos. Estamos trabajando en ese aspecto, sí generan un ingreso aparentemente para que resguarden, pinten y demás, no se ha dado en la totalidad. Pero algunos sí son ejemplares y otros no”, precisó.Ahued Bardahuil añadió que su administración proyectará recursos para la mejora, la iluminación, el mantenimiento de los recintos que tienen estos patronatos o comités.“Y hablar con cada uno de ellos, porque tienen muchos años en esa posesión, esos permisos consentidos de que hagan el uso y los vecinos, los patronatos, los están atendiendo con un recurso para el supuesto mantenimiento, algunos sí están haciéndolo bien, otros no”, reiteró.Sostuvo que a través de Imagen Urbana se buscará iluminar mejor a los espacios deportivos y rehabilitar las vitapistas, los campos de baloncesto y de futbol.“Impulsar el deporte, sí se puede”, reiteró el munícipe xalapeño al asegurar que también se atenderá un polideportivo en Lomas de Santa Fe.“También nosotros tenemos que intervenir, apoyar y ordenar, nosotros venimos recibiendo, no es pretexto, usos y costumbres como dije, estamos tratando con todas y todos, inclusive hay parques como Lomas Verdes y otros, a resguardo de los vecinos que ya se andan entre ellos conflictuando”, expresó.Dijo que su Gobierno es mediador en estos conflictos, resolviéndolos “con la Ley en la mano, con el reglamento, sin provocar conflictos”.