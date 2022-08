Alcaldía de Xalapa sí otorgará permisos a vendedores de artículos “patrios”

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, dio a conocer que sí se otorgarán permisos temporales a comerciantes que venden artículos alusivos a las fiestas patrias en el centro de la Ciudad.Y es que afirmó que el Gobierno municipal apoyará a los emprendedores y pequeños vendedores, dándoles la oportunidad de comercializar estos productos."Independientemente de que hay muchos productores que no buscan un lugar físico, sino que van a estar trasladándose en todo el Primer Cuadro de la ciudad, les vamos a dar apoyo para no estar molestándolos por parte de los inspectores de Comercio", afirmó.Florescano Pérez aclaró que serán autorizaciones temporales, por lo que una vez concluyan las festividades por el inicio de la Independencia, se tendrán que retirar del centro capitalino."No lo quisiera llamar así (que se esté permitiendo el ambulantaje) porque no es un tema de que vayan a quedarse muchos días, sino de una sola ocasión y también entendemos que saliendo de esta pandemia de COVID-19 todo mundo busca reactivarse y tienen derecho de llevar el sustento a sus casas", refirió.Al detallar que ya han recibido varias solicitudes por parte de organizaciones de productores, dijo desconocer si se contempla cerrar el Primer Cuadro para la realización de actividades alusivas a la fecha."Eso lo tiene que definir el Gobierno del Estado junto con el Alcalde, no sabría decir si se va a cerrar, pero la idea es que los emprendedores puedan vender sus productos", aseveró.