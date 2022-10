Alcaldía de Xalapa tampoco procederá contra pobladores de Las Vigas que cortaron agua

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la denuncia que había interpuesto la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), en contra de los pobladores de Las Vigas de Ramírez fueron retiradas, lo que permitió que se liberaran las válvulas del Alto Pixquiac, que surten del vital líquido a 150 mil capitalinos.Comentó que esta decisión se tomó en una reunión el fin de semana en la cabecera de aquella demarcación, a la que acudieron funcionarios de su Gobierno y de las Secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por lo que una vez se decidió ello, se abrió el paso del agua."Se hizo un acuerdo en Las Vigas con los manifestantes, con los Alcaldes, SIOP y demás autoridades y me pidieron que valorara la posibilidad de que si desocupaban y entregaban las válvulas, que si yo tenía inconveniente de retirar las denuncias y dije que sin ningún problema", comentó.Ahued Bardahuil afirmó que los problemas no sólo se resuelven con denuncias, sino "con un poquito de equilibrio", y que ante las situaciones que vive la sociedad, no hay que "ahogarme en un vaso de agua"."Razonando y platicando cuando hay buena voluntad todos se resuelve. Ellos prometieron abrirla, la abrieron a las 17:00 horas (del pasado sábado) y nosotros a las 21:00 horas presentamos el retiro de la denuncia", expuso.El Alcalde descartó que se vuelva repetir el cierre de las válvulas, a menos, puntualizó, que los pobladores de Las Vigas "quieran otra demanda".