Alcaldía de Xalapa tendrá bien vigilada obra de Centro de Ecotecnias

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aclaró que el Centro de Ecotecnias que se construye en el parque Margarita Maza de Juárez y que despertó la molestia de vecinos por el supuesto daño ecológico que estaría causando la construcción, está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y no del Ayuntamiento.No obstante, expuso que su administración sí otorgó permisos para su edificación, por lo que se revisará que los trabajos se lleven a cabo conforme la normativa, y en caso contrario tomar las medidas necesarias para evitar un daño al ecosistema de la zona."La obra la está haciendo el Gobierno federal, al principio se cumplieron con todos los procedimientos, de los dictámenes que deberán de cumplir. (...) He pedido una información para revisar, tienen todo el derecho los ciudadanos en alertar, es una obra que cumplió con todo el expediente y debe cumplir la norma de una obra que trae el Gobierno de la República para las ecotecnias", explicó.En entrevista posterior a la entrega de los reconocimientos e incentivos económicos a los ganadores del Premio Municipal a la Creatividad e Innovación 2022; apuntó que el objetivo era construir en esa zona infraestructura amigable con el medio ambiente, en vez destinarse a otro propósito.Cabe recordar que la semana pasada integrantes del Comité de Vecinos y Patronato del parque Margarita Maza de Juárez y la Asociación de Colonos Ferrocarrileros "Héroes de Nacozari" denunciaron que la construcción del edificio estaba causando daño ambiental."Se tendría que revisar y dar cumplimiento, ahí habría responsabilidad por incumplimiento a la norma que se aprobó tanto a nivel estatal como municipal en el ámbito ambiental y si surge algo tendrá que dar cumplimiento el o la contratista para que cumpla el proyecto tal y como es", reafirmó el Edil xalapeño.Sostuvo que el proyecto no contempla una “gran construcción” sino caminos y un área con estructuras que son abiertas y que se les presentó a los vecinos, quienes en su momento se mostraron a favor."Yo para no adelantarme a la información de la obra que no es municipal, estamos revisándolo y si hubiera alguna alteración tendríamos que puntualizarlo", comentó una vez más.