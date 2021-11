Alcaldía de Xalapa todavía no acaba más de la mitad de obras para este año

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, dio a conocer que poco más de la mitad de las obras autorizadas por el Cabildo para ejecutarse en este 2021, no están concluidas.Aunque se dijo optimista de que todas estarán listas a más tardar el 30 de noviembre, dado el cambio de administración municipal, también emitió un exhorto público a las empresas para que lleven a cabo “esfuerzos y acciones” para lograr este cometido.“Vemos con cierta tranquilidad que físicamente se puede llevar la conclusión de la mayoría de ellas, si no es que todas pero la recomendación de que se puedan agotar en estos próximos días todos los esfuerzos y acciones que por su parte tenga en su posibilidad”, manifestó.Durante la sesión ordinaria de este viernes, la funcionaria Hernández Garrido explicó que con corte al 31 de octubre, sólo 50 de las 102 obras ya fueron reportadas al 100%; 47, con un avance del 50 al 99%; cuatro, con un progreso del 0 al 49% y sólo un proyecto estaba planeado para iniciar en noviembre.Detalló que del total de obras, 47 se financiaron o financian con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 40 con el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y 15 con recursos fiscales.La funcionaria capitalina detalló que dado el cambio de administración municipal el 31 de diciembre, la Guía del Procedimiento de Entrega-Recepción establece que a partir del 25 de junio se dejarían de realizar estudios o proyectos de obras o acciones, en virtud de la imposibilidad de concluirlas en la presente gestión municipal.Además, comentó que este ordenamiento estipula también que después de esa fecha se sugeriría no iniciar obras o acciones cuya conclusión rebase el 30 de noviembre, debido a que esta es la fecha en que todas deberán estar listas y finiquitadas.“A más tardar el 30 de noviembre se espera tener la documentación y el soporte de pago de todas estas obras. Se han realizado diversas acciones y actividades para verificar el cumplimiento de la obra y la factibilidad de que pueda ser entregada en tiempo”, afirmó en su intervención ante el Alcalde, la Síndica y los Regidores.En ese sentido, la titular de Obras Públicas expuso que junto con el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero; los integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas; la Contraloría Municipal y la Dirección de Participación Ciudadana, han hecho recorridos por los lugares donde se ejecutan los proyectos.“Visitar personalmente las obras y poder constatar los avances y las circunstancias que llevan por cuanto hace a su término”, abundó al recordar que más allá del compromiso legal que tienen las constructoras, también está el compromiso con la ciudadanía xalapeña que espera contar en tiempo y forma con las mismas.En el mismo sentido se pronunció el munícipe capitalino, quien agregó que han estado trabajando con mucha intensidad para lograr la meta al término de su periodo constitucional.“Culminar de forma ordenada con toda la obra pública y con todos los procesos financieros que la acompañan, hemos estado visitando con el apoyo de los Regidores y la Síndica, a las empresas para estar cuidando que caminen de forma acelerada para tener realmente la tranquilidad de que las obras culminen en tiempo y forma”, añadió.