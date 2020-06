Alcaldía pide a orizabeños denunciar fiestas de vecinos y bares clandestinos

El Ayuntamiento de Orizaba pidió a los ciudadanos denunciar ante las autoridades municipales todas las fiestas que se estén realizando en domicilios, así como los bares clandestinos, pues algunas personas no han hecho conciencia sobre la prevención de la transmisión del virus.



A través de su comunicado oficial 83 del Plan COVID-19, indicó que en la ciudad al día de hoy suman 67 casos confirmados de coronavirus y 28 sospechosos.



Y es que ante la declaratoria de emergencia por COVID-19 para el municipio de Orizaba, las fiestas privadas están suspendidas.



De igual forma, los bares clandestinos están estrictamente prohibidos y sancionados conforme al reglamento municipal, además de que pueden transgredir otras leyes estatales y federales.



Por ello es que las autoridades municipales hacen la invitación a denunciar toda fiesta particular o bar clandestino y ponen a disposición de la gente los siguientes números telefónicos:



Para fiestas privadas 272 724 6400 y 272 724 6403 a cualquier hora del día. Bares clandestinos a la coordinación de bares 272 154 8975 a cualquier hora del día o también pueden hacer su denuncia en "Monitor Orizaba", descargando esta aplicación en su teléfono celular.



Se dejó en claro que en todos los casos, los señalamientos serán totalmente anónimos y se recuerda a la población que no es momento de bajar la guardia, pues ha sido demasiado el tiempo de confinamiento para tirar todo por la borda y permitir que el coronavirus nos gane.



En el comunicado, las autoridades explican que las denuncias no son para molestar a los vecinos sino para protegernos todos.



Cabe hacer mención que durante este tiempo de emergencia sanitaria, se han detectado casas donde se han organizado fiestas, hasta con mariachis.