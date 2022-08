Alcaldía Xalapa comprará 5 mil medidores de agua para servicio en predios irregulares

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció la compra de 5 mil medidores de agua que serán destinados a la contratación del servicio potable de personas que no cuentan con escrituras de los lugares que habitan y que están dispuestas a pagar el consumo del vital líquido.Durante la atención a vecinos de diversas colonias de la Capital, en la sala de Cabildo, indicó que el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) aprobó la adquisición de esos equipos, los cuales se instalarán este año."Ya logramos en el órgano de CMAS que sin tener la escrituración final de un proceso que llevan muchos que tienen un terreno, hemos decidido otorgar y ahora mismo vamos a licitar 5 mil medidores porque mucha gente quiere incorporarse a la red de agua", expresó Ahued Bardahuil.Ante los colonos, explicó que para contratar el servicio en la paramunicipal sólo basta habitar el lugar y estar en proceso de regularizar dicho predio."Ya resolvimos que si no es terreno baldío, si lo están habitando y si ya tienen algún comprobante de domicilio se les va a otorgar directamente su toma de agua para que no sufran el abasto, eso ya a partir de este año quedó decretado, ya es una posibilidad", resaltó.El munícipe capitalino recordó que en el pasado no era posible hacer la contratación ante CMAS porque les solicitaban la escritura pública de la propiedad, lo que a su decir, implicaba que injustamente se les negara el derecho al vital líquido."Ahora eso va a permitir que tengan el servicio oportuno y el respaldo para que podamos otorgarles el agua, eso ya quedó decretado, en su momento, conforme vayan llegando los medidores los vamos a instalar", aseveró.Ricardo Ahued Bardahuil comentó que ya hay personas que han acudido para formar parte de esta incorporación a la red potable de la ciudad, a quienes les cobrarán un "costo sumamente raquítico" por el contrato, a fin de no afectarles su economía.