Alcaldías “esconden” convocatorias para elección de Agentes y Subagentes Municipales

En el Congreso del Estado se propuso un exhorto a las nuevas administraciones municipales para “no esconder” las convocatorias para los procesos de elección de Agentes y Subagentes Municipales para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026, además de no obstaculizar el trabajo de los representantes del Poder Legislativo.El diputado de MORENA, Roberto Francisco San Román Solana, dijo que este proceso se debe llevar a cabo “con imparcialidad”, sin embargo, reveló que algunos gobiernos locales están “entrando un juego de mentiras” para evitar transparentar el proceso.“Refiero lo anterior pues en varios municipios están acostumbrados, por desconocimiento de la Ley o a capricho, a esconder la convocatoria; nadie se entera de cuáles son los requisitos ni mucho menos quiénes serán las y los candidatos a agentes y subagentes municipales.“Únicamente se le avisa a ella o a él será tu agente o subagente municipal y esto se ha venido replicando por años, lo cual ha causado grandes molestias en la ciudadanía al no poder elegir libremente y se preguntan por los requisitos y deciden postularse, temen las represalias a ellos o a su familia”, criticó.Expuso que hay ayuntamientos que han obstaculizado a los exrepresentantes del Congreso del Estado que fungen como secretarios de las Juntas Municipales Electorales de las diferentes administraciones municipales.“Existen ayuntamientos que han obstaculizado al representante del H. Congreso del Estado quien fungirá como secretario, vulnerando de forma irracional e ilegal sus Derechos diciéndole que la Junta ya fue instalada y no se le convocó, entrando en un juego de mentiras, además violentando las decisiones de esta honorable Soberanía”, aseveró el diputado del partido guinda.El legislador dijo que la selección debe realizarse bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad: “en un ambiente democrático para que la ciudadanía decida de forma libre e informada”Durante la sesión de la Diputación Permanente de este jueves, el legislador recordó que la elección de estos funcionarios podrá ser mediante los procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto.“Que hagan públicas las convocatorias en sus municipios para que la ciudadanía pueda ejercer sus Derechos político-electorales en aras de elegir democráticamente a sus representantes”, recomendó.