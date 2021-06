Alcoholera de Orizaba robaba gas; engañó a extrabajadores: Gobernador

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el descubrimiento de un robo de gas a PEMEX en varios estados, entre estos Veracruz, por parte una empresa alcoholera cuyo dueño es colombiano y no pagaba la concesión desde 2019.



Durante un mensaje a los veracruzanos, el gobernador Cuitlahuac García Jiménez reveló que fue el propietario de esta empresa quien mandó a sus empleados a protestar frente al Palacio de Gobierno.



“Se descubrió un robo de gas a PEMEX en varios estados y aquí en Veracruz fue uno de ellos parte de la empresa alcoholera, cuyo dueño es colombiano y ha mandado a sus trabajadores a protestar frente a Palacio de Gobierno sin decirles que él es el presunto delincuente por robo de gas, ya que no pagaba la canción desde 2019”, expresó.



Cabe recordar que ayer miércoles, los empleados de la alcoholera con sede en Orizaba cerraron el centro de Xalapa, demandando su reapertura.



No obstante, el mandatario dejó en claro que el cierre de la empresa no fue por parte de la administración estatal; por lo que invitó a los trabajadores a no dejarse engañar por este ciudadano de origen neogranadino.



“Dicha acción de cierre no fue por parte del Gobierno del Estado. Yo conmino a los trabajadores a que reconsiderar su postura y que no se dejen engañar, el patrón es que tiene que responderles legal y laboralmente y en ello tiene nuestro apoyo para hacer valer sus derechos por la vía laboral”, asentó desde su oficina en la Casa Veracruz.



Por otro lado, el titular del Ejecutivo veracruzano dijo que decidió realizar esta transmisión y no las acostumbradas conferencias de prensa, en vista de la veda electoral que comenzó este jueves y para evitar que los reporteros lo cuestionaran sobre temas del proceso comicial.



“Decirles que nosotros vamos a ser respetuoso, vamos a actuar quizá por primera vez como Gobierno del Estado en unas elecciones con respeto, con vigilancia de que se cumplan las normatividades que tienen supervisión bajo nuestra competencia”, afirmó.



Finalmente, Cuitlahuac García exhortó a la autoridad electoral a que actúe con justicia, transparencia y con proveer de certidumbre a esta elecciones tal como lo mandata la Constitución y las reglas y leyes electorales tanto federales como estatales.



“Y creemos que va a ser una elección copiosa. Esperamos que sea así, son nuestros deseos que todo salga bien, hay que apelar a la democracia siempre como una manera de ir rigiendo nuestro quehacer gubernamental”.