Alejandra Guajardo Sada: veracruzana que representa a El Salvador en Miss Universo

Alejandra Guajardo Sada, quien se habría convertido en Miss Veracruz 2019, representará al país de El Salvador en el certamen Miss Universo.La joven, mitad mexicana y mitad salvadoreña, se presentó esta mañana en la ciudad de Xalapa para compartir su participación en este certamen internacional:“Yo concursé aquí en Veracruz entonces fui invitada por mis directores de mis otros certámenes, Veracruz ha sido un estado que siempre me ha abierto las puertas, la gente es súper cálida me encanta venir aquí y dije ahorita que soy Miss Universo en Salvador tengo que regresar a donde algún día fui siempre invitada y siempre me abrieron las puertas”, comentó.También señaló que Miss Universo es la plataforma más importante de todos los certámenes de belleza y que el próximo año será llevado a cabo en Nueva Orleans, Louissiana en Estados Unidos, siendo la final de este certamen el 14 de enero. Fue gracias a que esta joven tiene dos nacionalidades; de familia paterna salvadoreña y familia materna mexicana, que podrá representar a El Salvador.Sobre si los concursos de belleza siguen cumpliendo con los estereotipos y continúan percibiéndose con banalidad, la Miss dijo creer que esto ya no existe, pero que podría seguir ocurriendo en certámenes pequeños; “yo creo que esos estigmas ya no existen porque eso era hace muchísimos años, ahora la representante de cada país está súper preparada, tiene un mensaje que dar y eso que lo han dicho muchas veces ya no existe, eso yo creo que tal vez en algunos otros certámenes que son más pequeños o en tiempos anteriores que la belleza física importaba más que la belleza integral, la belleza interna, pero ahorita lo que busca Miss Universo es una mujer que conecte y una mujer que tenga un mensaje que dar”.Asimismo, destacó que además de los concursos de belleza siento una atracción por la actuación, ya que ha tenido participaciones en videos musicales, apareciendo en uno con Café Tacuba, con el bajista de Pepe Aguilar yde amigos de preparatoria.Sin embargo, señaló que es importante tener una causa y un efecto positivo, por lo que mencionó el proyecto en el que se encuentra trabajando; “tengo un proyecto que se llama ‘Caminando rumbo a la autosustentabilidad”, que se trata en empezar a cosechar tu propio alimento orgánico por qué hoy en día todas las enfermedades que vemos es por todos los alimentos que están llenos de fertilizantes, pesticidas, químicos, entonces yo quiero concientizar a la gente a que empiece a ser autosustentable en su comida y también en la medicina y que dejen de ser farmacodependientes”.La joven abundó en el tema fármaco, por lo que resaltó los beneficios de otras alternativas y su experiencia con estas; “tengo un negocio de CBD que son gotas medicinales que ayudan para las personas que tienen cáncer, dolores musculares, la verdad es que hemos ayudado a muchas personas y hemos visto resultados muy buenos. Eso es la parte medicinal y aparte hacemos lo de hidroponía, lechuga, fresas y lo que queremos hacer es comunidades autosustentables en la comunidad”.“Yo me he sentido muy apoyada por que gracias a Dios tengo dos nacionalidades así que me siento apoyada por mis dos países, El Salvador y México y también viví muchos años en Texas entonces también me siento apoyada por personas en Texas, soy bendecida de que tengo apoyo por muchos lugares, apoyo moral y económico. Hay muchas personas que me están patrocinando outfits, que me están dando clases gratis, todo eso lo agradezco muchísimo porque si no fuera por todas estas personas este camino sería muy difícil”, concluyó.