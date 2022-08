Alejandro Bonilla se despide del Organismo Público Local Electoral

A cuatro días para concluir su encargo de 7 años como presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla presidió su penúltima sesión ordinaria y se despidió del personal.El próximo domingo 4 de septiembre presidirá su última sesión para ceder la silla de la Presidencia del Consejo General a Marisol Alicia Delgadillo Morales, que el pasado 30 de junio fue electa por el INE para un periodo de 7 años.“No hay plazo que no se cumpla”, aunque reconoció que pudo haberse ido antes por cuestiones personales o incluso, por remoción del propio INE, pero se quedó a cumplir con la responsabilidad.Adelantó todo el éxito a la próxima presidenta del OPLE y exhortar a los integrantes del Consejo General a seguir trabajando en aras de la democracia y a respaldar a quien habrá de sustituirlo.“Deseo éxito a la próxima presidenta que tomara protesta el próximo domingo.Si ella tiene éxito en su trabajo, el organismo tiene éxito; sé que le darán todo el apoyo como me lo dieron a mí”.Bonilla Bonilla ha sido el primer consejero presidente del OPLE, luego de la reforma electoral del 2014 que desapareció al otrora Instituto Electoral Veracruzano (IEV, que presidió Carolina Viveros García.Recordó que durante su gestión se dieron dos transiciones pacíficas gubernamentales: 2016-2017 y 2017-2018 pacíficas y convivió con 12 consejeros electorales.“No es fácil porque cada uno tiene su punto de vista; no es fácil cuando hay colegiados de 7 integrantes, pero traté de poner siempre mi experiencia y conocimientos y el trabajo, que finalmente resulta fácil si se aplica la norma, lo difícil son las relaciones humanas, como en todos lados”.Sin embargo, el 95% de los Acuerdos se aprobaron por unanimidad, incluso, los resolutivos aprobados e impugnados ante las instancias jurisdiccionales fueron ratificados.También reconoció la relación institucional que prevaleció con el Órgano de Control Interno, que supo privilegiar el diálogo.Dijo que se va con la satisfacción de haber cumplido con la encomienda, “y como ciudadano desde mi trinchera seguiré impulsando la democracia en Veracruz, porque eso se queda pegado”.El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) despidió a José Alejandro Bonilla Bonilla con un agradecimiento a su liderazgo y trabajo en pro de la democracia, quien concluye su encargo el 4 de septiembre de este 2022.El próximo domingo le entrega la estafeta a Marisol Alicia Delgadillo Morales, elegida por el INE para un periodo de 7 años y por ello, durante la sesión ordinaria del Consejo General de este martes, las y los integrantes el Consejo General elogiaron su labor.También le entregaron un reconocimiento por su liderazgo que consolidó al organismo electoral como una de las instituciones más experimentadas del país, por lo que se comprometieron a continuar con el legado.Además, porque deja una innegable huella y un indiscutible compromiso con la democracia del país y de Veracruz.La consejera Mabel Aseret Hernández Meneses dijo que, si algún día se atreve a escribir sus memorias, seguramente Bonilla Bonilla tendrá una mención especial.Reconoció que Bonilla Bonilla desconocía la materia electoral “pero que tan lejos llegó y sin tener los conocimientos logró que la ciudadanía tuviera una institución nueva y renovada. Nunca dejó de hacer la parte que le correspondía; se le va a extrañar y yo también espero que nos extrañe”.María de Lourdes Fernández Martínez, otra de las consejeras, expuso que la institución se despide de un gran presidente que pudo dirigir 523 elecciones de Ayuntamientos y Diputados locales en 7 años.De momento la garganta se le cerró y no pudo contener el llanto para continuar reconociendo la labor del consejero presidente, quien agradeció al señalar, “gracias por tus palabras y sentimientos, son compartidos”.La consejera Maty Lezama Martínez, expresó que con la llegada de José Alejandro Bonilla al OPLE, se colocó la piedra angular en la vida democrática de Veracruz.“Dirigió al OPLE sin titubeos y lo coloco como referente nacional en materia electoral. Son siete años de resultados democráticos. El legado que deja representa un importante reto que asumiremos con responsabilidad para darle continuidad a los trabajos”.Mientras que los representantes de los partidos políticos lo despidieron con la frase “eres un chingón” y reconocieron las dos transiciones democráticas que se dieron en Veracruz durante su gestión.Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante de MORENA, también menciono que Bonilla Bonilla no tenía experiencia electoral, pero si en lo administrativo y llevó a buen puerto al OPLE.Aunque aclaró que no se le puede catalogar como el mejor presidente del OPLE, toda vez que hasta el momento no ha habido otro presidente, pues recordó que su llegada en el 2015 fue con base a las nuevas reglas electorales que, entre otras, desaparecieron al Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y crearon el OPLE.En tanto, Zeferino Tejada Uscanga, representante del PRI le dijo, “puedes estar tranquilo, tu misión está cumplida”.