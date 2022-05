Alerta Bienestar por falsa convocatoria para becas “Benito Juárez”

El delegado federal en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que aún no está abierta la convocatoria para la inscripción a las becas “Benito Juárez”, como falsamente se ha divulgado a través de una invitación apócrifa por redes sociales.Y es que supuestos “informantes de Bienestar” aseguran que ya se pueden consultar las fechas de incorporación para la beca de educación básica en una plataforma cuya dirección es www.informantesdebienestar.com, sitio que no es oficial.“Circuló mucho esta convocatoria, una plataforma para que los que se quisieran inscribir se inscribieran. No es oficial, no es real, que se esperen a la información oficial, vamos a tener en efecto una plataforma para quien aspire a la beca 'Benito Juárez' se inscriba pero no vamos a tener intermediarios, no hay Informantes del Bienestar, va a ser muy pronto, estos quieren validarse, los que hicieron mucho daño a Veracruz, los exprosperaquieren validarse”, dijo en referencia al pasado programa federal “Prospera”.Manuel Huerta reiteró que no existen los “informantes del Bienestar” y hay quienes buscan pararse el cuello, desinformar y confundir a los padres de familia que buscan un apoyo para sus hijos estudiantes.Dejó claro que en breve se darán a conocer las fechas para la convocatoria para la inscripción a la beca y será también a través de la plataforma oficial de la Secretaría del Bienestar.Lamentó que los “exprospera” estén interviniendo usando este programa federal.“Quieren desinformar, confundir, pararse el cuello, ser gestores, algo quieren (…) está circulando mucho, se ve que hay intención fuerte a nivel nacional”.La incorporación al programa de becas se dará a conocer a través de medios oficiales, por ello, pidió no atender a esta convocatoria apócrifa.