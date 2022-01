Alerta C4 sobre nueva modalidad de estafa a través del WhatsApp

Autoridades del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) alertaron sobre una nueva modalidad de estafa a través del WhatsApp, en donde los ciudadanos reciben un mensaje en donde les informaron que fueron nombrados como referencia de una persona que solicitó un préstamo.El C4 explicó que cuando las personas reciben el mensaje, responden que no conocen a la persona mencionada, pero entonces les dicen que su conocido tiene una deuda y no la pagó y les comienzan a hacer señalamientos intimidantes, por lo que la persona da datos personales.Las autoridades señalaron que quienes cometen este tipo de estafa saben cómo envolver a sus víctimas y finalmente hay quienes depositan alguna cantidad de dinero.Debido a que ha habido muchos casos de víctimas de este fraude, la Policía Cibernética alertó a los usuarios para que tomen algunas medidas de seguridad, por ejemplo, que no compartan sus códigos o contraseñas con nadie, incluso si piensan que es alguien conocido, pues hay robos de cuentas de WhatsApp que se usan para engañar a los contactos.Las autoridades recomendaron no responder los mensajes de texto en donde se mencione que fueron dados como referencia de otras personas y eviten platicar con el defraudador, muchos menos ingresar en la liga que acompaña a muchos mensajes.Asimismo, bloquear de inmediato el número sospechoso y reportarlo al 089.