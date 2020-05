Alerta Gobernador por falsos gestores para la entrega de créditos PROMOVER

Debido a que se detectaron supuestos “gestores” en la entrega de créditos PROMOVER del gobierno del estado, el Ejecutivo Cuitláhuac García Jiménez aclaró que no hay intermediarios para este trámite, por lo que se procederá contra quienes pidan moches para realizarlos.



Durante un mensaje en vídeo para los veracruzanos advirtió que habrá consecuencias jurídicas para quienes estén solicitando moches por tramitar créditos a pequeñas empresas.



En este sentido, puntualizó que SEDESOL y SEDECOP son las únicas dependencias autorizadas en la entrega y asesoría de estos apoyos.



En el vídeo, García Jiménez realizó el proceso para entrega de los créditos PROMOVER, donde un pequeño empresario del municipio de Nogales, que se dedica a la producción de salsas y granos, reunió los requisitos, por lo que el mandatario le adelantó que en esta semana estará recibiendo 10 mil pesos para apoyarse ante la emergencia sanitaria



"Seguimos verificando caso por caso las solicitudes de microcrédito porque hemos detectado despachos y supuestos gestores abusivos que lo único que han logrado es que se cancelaran las peticiones que a través de ellos se promovieron", puntualizó.



Además, García Jiménez adelantó que ya instruyó a SEDECOP y SEDESOL par sus sean las únicas autorizadas para ayudar a las personas a acceder a este apoyo.



El mandatario fue muy claro al exponer que quien engañe pretendiendo ser un intermediario y cobrar moches, el Gobierno del Estado procederá legalmente.



"¡Aguas! No pagues por ningún trámite del microcrédito por estafadores. He aquí otro ejemplo de un caso de éxito", apuntó sobre la llamada que realizó al empresario de Nogales, quien en breve recibirá su crédito.