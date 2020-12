Alerta PC de fuerte "norte" para la zona Veracruz y Boca del Río

El frente frío número 18 mantiene en alerta gris al territorio veracruzano, por lo cual, las autoridades de protección civil, hacen el llamado a la población a extremar precauciones porque durante la noche del sábado, el viento del norte se intensificará.



Los vientos oscilan entre 50 y 60 kilómetros por hora en la zona costera de Veracruz y Boca del Río, pero se espera que alcancen rachas de entre 80 y 95 kilómetros por hora durante el domingo, por ello, piden estar atendiendo las recomendaciones.



“Tienen que asegurar sus puertas, sus ventanas, si hay alguna luminaria y ver la situación que se pudiera presentar antes del norte porque cuando está las llamadas de auxilio se nos complica atenderla”, señaló el director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera.



Las playas siguen con restricción a los bañistas, aunque se les permite ingresar hasta las rodillas, se hacen observaciones a las personas en caso de que se registre marejada alta.



Según los pronósticos, el oleaje podría alcanzar hasta 4 metros, lo cual, ha propiciado que en algunas zonas no haya playa.



“Tenemos las playas con bandera roja. La marejada es alta, no tenemos playa en algunas zonas. La recomendación es que, si no tienen a qué salir, que no salgan, las temperaturas también están bajas”.



Hasta el momento no se han registrado rescate o situaciones de riesgo en las playas.