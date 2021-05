Alerta por cámara en cajero de CFE que apunta a la terminal para tarjetas bancarias

Al Calor Político:



Quiero reportar que el cajero automático para realizar pagos de CFE, ubicado en la planta baja de Plaza Crystal, sobre avenida Chedraui Caram, cuenta con una cámara justo en la parte de arriba, en donde el cajero tiene una terminal para realizar cobros con tarjetas de crédito o débito, por lo que me parece que están en riesgo los datos de las tarjetas y además, pueden contar con el NIP, si la persona no tapa la terminal.



El dato CVV lo pueden obtener también de la cámara, ya que muchos usuarios sacarán su tarjeta de ese lado y posteriormente la voltearán para ingresarla a la terminal, por lo que la cámara cuenta con los datos suficientes para poder hacer compras por internet.



Hago la la aclaración que en las imágenes no se aprecia, pero la cámara no apunta hacia al frente, sino hacia los cajeros, lo cual, esos videos, en las manos incorrectas, pueden llegar a estafar a muchas personas.



Comparto imágenes.