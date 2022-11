Alertan de falsos inspectores de la PROFECO en la región de Orizaba

A través de un aviso en su página oficial, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Orizaba hizo un llamado a comerciantes de la zona para que no se dejen sorprender por personas que nada tienen que ver con este organismo.De acuerdo con dicho aviso, algunos presuntos inspectores se han presentado a negocios con el objetivo de extorsionar a los propietarios mediante verificaciones falsas y documentación apócrifa.Guillermo López Sánchez, encargado de la oficina receptora de quejas de la PROFECO Orizaba, señaló hace dos días se comunicó propietaria de un local hora para preguntar por una persona que presuntamente trabaja ahí en la PROFECO a lo cual se le dijo que se le desconocía.Fue así que se enteraron que dicho hombre había acudido a su negocio y le mostró a la dueña documentación falsa haciéndole saber que había recibido una multa por 200 mil pesos, pero le dijo que si en ese momento le daba 10 mil pesos le podría solucionar el asunto.Comentó que posteriormente recibieron otras llamadas y afortunadamente no saben de alguna persona que haya caído en esa extorsión.Aclaró que los documentos que les muestran a los comerciantes no tienen ninguna validez y son formatos que no se utilizan en la zona, por lo que invitó a la población a tener cuidado y no caer en ese tipo de situaciones.