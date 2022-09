Alertan por aumento de robos de bicicletas en región de Orizaba

Un aumento en los robos de bicicletas ha detectado en lo que va del año los ciclistas de la zona, indicó Delfino Ramírez Encarnación, presidente de la asociación BiciOri Paz y Bien.Señaló que lamentablemente se trata de una problemática que se ha generalizado, por lo que no pueden señalar que haya un municipio en donde sea foco rojo, aunque en los grupos de Mendoza y Río Blanco ven de manera constante que suben fotos de alguna unidad que fue robada.Mencionó que también en Orizaba se han dado varios casos, uno en Norte 8 de un compañero que pasó a una marisquería a comer y cuando salió su bici ya no estaba.Consideró que los robos y asaltos de los que saben les hacen pensar que la seguridad está totalmente rebasada.Mencionó que en esos casos hay mucha impotencia, molestia, pues con mucho trabajo adquieren sus unidades e incluso muchos las utilizan como medio de transporte para hacer sus cosas, no sólo para deporte.Comentó que hay jóvenes que trabajan y ahorran para comprarse una bici buena, pero luego de que se las roban ya no compran otra igual, si acaso una más sencilla, aunque no sea tan cómoda.Indicó que, aunque da mucho coraje que les roben una bici, al menos no pasan por la experiencia de que los asalten con una pistola o arma blanca, como también ha ocurrido.