Alertan por casos tempranos de tumores mamarios en niñas de hasta 14 años

Alerta la asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama sobre casos temprano de tumores en niñas de hasta 14 años y es que cada vez se presenta esta enfermedad en mujeres jóvenes.



La presidenta de MUAC, Bety Cruz, señaló que han apoyado a pacientes de cáncer de seno en etapas avanzadas en féminas de 30 y 31 años, que incluso, ya han tenido que recurrir a mamoplastia para poder continuar en tratamiento.



"Hemos apoyado a niñas de 14 años ya con tumoración en los senos, afortunadamente han sido benignas pero en donde se ha visto el repunte de cáncer de mama es en mujeres de 30 a 40 años, en la asociación vemos muchas mujeres que llegan ya con masectomia o en quimioterapia".



Si bien los casos más comunes son a partir de los 40 años, las jóvenes no están exentas de desarrollar cáncer, toda vez que ser mujer es ya un factor de riesgo.



Baty Cruz agregó que, pese al incremento de los casos de cáncer en menores de 40 años, aún no hay la información suficiente para prevenir y detección a tiempo.



Muchas se confían y creen que no es posible presentar la enfermedad.



"Lamentablemente no se ha logrado, porque hay falta de información en la mujer joven, la información que se da es a partir de los 40 años pero hay un hueco, hay un vacío de información desde la Secretaría de Salud a nivel nacional y no nada más hablo de México, a nivel internacional se le ha dado poca importancia en el cáncer de la mujer joven".



Resaltó la importancia de la autoexploración mamaria cada mes, en caso de detectar algún dolor o protuberancias acudir a la atención médica.