Alertan por estafa a pueblos indígenas con falso Programa de Vivienda

Integrantes de la Gubernatura Indígena del Estado de Veracruz denunciaron una estafa a habitantes de las comunidades indígenas de toda la entidad, por parte de Juan Ronzón Hernández, quien ocupaba el cargo de coordinador de Jefes Supremos.



De acuerdo con José Luis Flores Márquez, asesor particular del Gobernador Indígena, Ignacio Romero López, el sujeto señalado por varios indígenas de solicitar dinero para un “Programa de Vivienda", fue separado de dicho cargo, además de que admitió promover el supuesto proyecto.



"Los hechos se han prestentado en varios municipios del estado de Veracruz: Tepetlán, Córdoba, Omealca, Coatepec, Jilotepec, Tatahuicapan, Papantla, Huatusco, Jilotepec, Chicontepec y Espinal. Queremos aclarar que la Gubernatura Indígena del Estado de Veracruz no tienen nada que ver con el programa de vivienda que una persona está ofertando en algunos pueblos originarios, incluso aquí en Xalapa. Esas personas se presentaron en su momento y sí colaboraron en la Gubernatura Indígena y por eso los hermanos originarios les abrieron la puerta".



Señaló que el implicado solicitaba alrededor de 2 mil 500 pesos por persona como pago inicial, hecho que no había sido denunciado por temor a que no fueran beneficiados en su momento.



"Estuvimos en dependencias federales, llevamos un folio que han entregado donde dicen que es el comprobante de que se va a hacer la vivienda, este folio lo presentamos en las dependencias federales y ahí nos dijeron que con esta administración federal no se está llevando a cabo".



Asimismo, exhortó a los habitantes de las comunidades originarias a que acudan a las dependencias federales y a la Gubernatura Indígena para recibir asesoramiento y apoyo.



"Nosotros vamos a actuar de manera global como Gubernatura Indígena, dando asesoramiento, ayuda jurídica, queremos que no sea algo aislado y que las autoridades vean que los hermanos indígenas están siendo estafados nuevamente", concluyó.