Alertan por estafa en Xalapa; venden supuestos terrenos del Ayuntamiento

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, alertó a los capitalinos sobre la estafa que estaría realizando una persona al ofrecer en venta supuestas propiedades del Ayuntamiento, y por las cuales ya logró robarle 50 mil pesos y 80 mil pesos, a dos ciudadanos.En conferencia de prensa, exhibió los supuestos recibos con logos de la Alcaldía en los que se exponen las cantidades en efectivo que iba recibiendo de sus víctimas, por lo que expuso que la Dirección Jurídica interpondrá la denuncia contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado (FGE)."Recibos falsos del Ayuntamiento dónde los han engañado, defraudando, pidiendo dinero para venta de terrenos supuestamente del Ayuntamiento. Tengo (los recibos) de las dos personas que nos vinieron a ver hace un momento, hay pagos de 25 mil pesos, de 4 mil pesos, más de 90", puntualizó el munícipe.Comentó que los afectados le señalaron que les ofrecen propiedades en la calle Úrsulo Galván y otras que supuestamente son del Ayuntamiento Capitalino."Las andan vendiendo y es un total fraude, es un acto totalmente fraudulento y lo peor del caso es que ocupan el logotipo del Ayuntamiento y vamos a presentar hoy mismo o mañana la denuncia penal en la FGE para que den con los responsables", refirió Ahued Bardahuil.Dijo que ya hicieron una búsqueda del nombre de la persona presunta estafadora en la nómina de la Alcaldía, sin que se haya encontrado que sea funcionario de su administración; acotando que si hay cómplices en alguna área de su Gobierno, también procederán con ellos."El Ayuntamiento no hay tenido autorización del Cabildo, ni del Congreso para desincorporar algún bien a cargo del mismo. No hemos solicitado ninguna autorización, eso tiene que pasar por un proceso de comisiones, cabildo y que el Congreso lo autorice", aseguró.Nuevamente llamó a la población para no dejarse engañar y sostuvo que no permitirá que agarren al ayuntamiento para defraudar a personas.“Si la persona está coludida con gente de adentro también vamos a proceder, se entiende que esta persona aparentemente no trabaja con nosotros, estamos viendo en el registro, acabo de salir, pero vamos a seguir revisando, pero si alguien de aquí también se atrevió vamos a llegar a las últimas consecuencias porque es un fraude muy grave”, refrendó.