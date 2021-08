Alertan por peligro de deslave en Coatzacoalcos; ya tienen “la arena encima”

Vecinos de la avenida General Anaya, en la colonia Primero de Mayo de Coatzacoalcos, bloquearon el tránsito vehicular para solicitar ayuda de las autoridades pues temen que el deslave en un cerro del lugar provoque una tragedia.



Se trata de al menos 15 familias asentadas en la zona de laderas que estarían en riesgo, sin embargo, son 3 las que prácticamente tienen la arena encima y otras 2 que están a punto de caerse y que pertenecen a la colonia 5 de Febrero, es decir la que está en la parte de arriba.



Los vecinos dijeron que han pedido el apoyo en otros momentos, no obstante, al parecer la única solución que les han ofrecido es llevarlos a albergues o simplemente los ignoran.



"Hay un registro allá arriba, tengo papeles de hace años que me firmaron que me iban a ayudar y nada, me dijeron que no se puede hacer nada", dijo una vecina.



La señora Guadalupe mostró sus paredes bretadas a consecuencia de los movimientos de arena que se desgajan desde lo alto.



Los inconformes aseguraron que están pidiendo ayuda a tiempo antes que ocurra otra desgracia como la de Xalapa donde una mujer y sus hijos murieron sepultados en arena.