Alertan por posibles fraudes de agencias de viaje, en Orizaba

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje del Valle de Orizaba, Miguel Ángel Ramírez López, pidió a los ciudadanos que deseen viajar a que tengan cuidado al contratar alguna promoción, pues sobre todo a Cancún se dan muchos fraudes.



Explicó que algo que les debería dar una pista a las personas es que les ofrezcan algo muy barato, pues puede haber promociones, pero la diferencia con un servicio en otras agencias no puede ser muy marcada.



“Si de entrada les dicen que hay un viaje a Cancún en 5 mil, pues ahí deben desconfiar, pero la gente sigue cayendo y da su número de tarjeta o hace un depósito y cuando quieren ver los detalles ya no vuelven a localizar a nadie”, expuso.



Ante ello, recomendó a quienes quieran realizar un viaje a que acudan a una agencia establecida, que cuente con sus oficinas, que tenga visible su registro y cédula de turismo, y si van buscan turismo de aventura, que el establecimiento cuente con las unidades, que tengan seguro de viajero y seguro de vida, para que no se arriesguen ellos y su dinero.



Comentó que se dan casos de viajes fraudulentos a cualquier parte, pero sobre todo Cancún, por lo que reiteró su invitación a la población a que cuiden en dónde contratan los servicios.