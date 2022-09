“Hay gente que me agrede mucho, que me ofende, ¡que me odia!”, dice Aleyda Gatell, creadora de Vialidad Xalapa, un referente en redes sociales para todo xalapeño que intente hallar su camino por las congestionadas calles de la Capital.Es la mujer en medio del caos. La que recibe quejas, reportes, denuncias, llamadas de auxilio. En cierta forma, es voz de los xalapeños. Y educadora, literalmente: es docente, maestra de primaria, actualmente dedicada a la publicación de libros para escuelas normalistas.“A veces confían más en mí que en una institución”, comenta en entrevista concedida para alcalorpolitico.com.No lo dice a ligera. Calcula recibir alrededor de 250 quejas de diferentes usuarios al día.Años atrás, durante los bloqueos de docentes enojados con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, su cuenta creció mil seguidores en apenas 24 horas. Seguirla, darle follow, se volvió importante para estar informado.“Te das una cuenta que (Vialidad Xalapa) tiene un alcance en favor de la ciudadanía y que no puedes dejar eso, no puedes dejar de ayudar, no puedes dejar de ver las necesidades que tiene la gente y que la responsabilidad es muy grande porque a veces confían más en mí que en una institución, no fueron a la Fiscalía, no fueron a otro lado, me dijeron a mí”.Esta posición le ha dado una particular visión de la movilidad en Xalapa y una opinión compartida por gran parte de la población; tantos gobiernos después la ciudad todavía “es un caos”.“Yo me empecé a meter en este rollo, estamos hablando de 2011, ya estamos 11 años después y seguimos viendo los mismos problemas, un parque vehicular muy grande, similar al de Ciudad de México, vemos muchos ciudadanos que no nos queremos bajar del coche, vemos que todavía no hay ese respeto por el ciclista, es una ciudad que tiene muchas necesidades tanto de estructura como de planeación”.A Xalapa le cayó un meteorito ahorita. Así describe Aleyda la situación que han dejado en la Capital las múltiples obras públicas que decidió ejecutar de manera simultánea el Ayuntamiento encabezado por el morenista Ricardo Ahued Bardahuil.“Y yo celebro totalmente que haya obra pública, que se esté ejecutando pero lo que creo que es importante es que haya planeación en la ejecución de esa obra porque creo que se les ocurrió: ‘¿Qué hacemos? Todo al mismo tiempo’, y dices: No, hasta una receta de cocina lleva un proceso, no puedes aventarle todo al pollo porque no te va a quedar, entonces si no tienen los conocimientos técnicos, mínimo que usen el sentido común”.Cuestiona además, si en realidad estos trabajos mejorarán la vialidad para la población, pues hasta ahora todo parecería estético.“En realidad creo que nada más están embelleciendo porque yo no veo un plan en donde digas: sí lo van a resolver, acabo de pasar por Clavijero y está todo el desastre, ya cerraron y etcétera. Va a quedar muy bonito Clavijero y me da muchísimo gusto que es una avenida icónica y demás que quede muy bonita, ¿qué problema de movilidad me vas a resolver? Yo creo que ninguno, no hay ni un cambio de sentido, no hay nada que veas que van a mejorar”.También, advierte, habrá que ver cuánto va a durar todo esto y de qué calidad están haciendo las reparaciones.“Lamentablemente las administraciones duran tres o cuatro años y a veces es lo que te dura el parche que le ponen”.Para Aleyda es claro. Resolver la movilidad en Xalapa requerirá muchas voluntades, el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos, desglosar los problemas de la ciudad, jerarquizar, y atenderlos al mismo tiempo.“No hay varitas mágicas y el que diga que existe miente, esta es una situación que debemos atender todos.“Si yo voy manejando, yo me paso un alto, yo ya estoy cometiendo una falta, yo ya no estoy cumpliendo con mi parte, si cometo una falta y llega el agente de Tránsito y yo le ofrezco al agente de Tránsito un soborno, obviamente el problema es mío también, a lo mejor me lo acepta o no me lo acepta, el problema es mío como ciudadano, por no respetar”.Aleyda estudió la Maestría en Tecnologia Educativa en el Tecnológico de Monterrey en 2009. Ahí, tras un proyecto de blog educativo, surgió su idea de educar a través de las redes sociales, no sólo difundir contenido vacío.Una cuenta de YouTube nació en 2007. Luego un perfil en redes llamado Poza Rica Vial —de donde es originaria y donde el “conflicto vial también es muy fuerte”—. Fue en 2011 cuando en Twitter nació Vialidad Xalapa. Pero el proyecto tardó en despegar.“Fue un proceso muy lento, la cuenta empezó a crecer muy lento al principio, desde que la abrí para llegar a 100 seguidores pasaron como 6 meses, un año, entonces también la gente preguntaba mucho al principio y tú quién eres, con qué calidad moral vas a decir abrochate el cinturón”.Y eventualmente, los usuarios fueron dándole diferentes usos a Vialidad Xalapa.“Había gente que me decía: ‘¿oiga, me pasa la receta de la birria? Y yo trataba, yo trato de responderle a la mayoría de la gente, y pues sí, lo googleo y le comparto la receta de la birria. Y luego: ‘oiga, ¿y dónde lavan albercas?’, ‘oye, necesito sangre de tal tipo’, ‘me ayudas a conseguir...’, ‘se me perdió el perro’, ‘se me perdió el gato’, ‘dejé mi violín en el taxi… se ha diversificado mucho”.En la actualidad, como ella misma lo dice, publica lo que le da la gana: de turismo, recomendaciones de comercios, panaderías, difundiendo lo interesante de la Capital.El “hobby” de Aleyda, como ella lo llama, terminó por convertirse en un faro, un punto de reunión, para aquellos que intentan ser buenos conductores, buenos peatones y ciudadanos.“(La gente vio) ‘no soy el único’, y a lo mejor primero te sentías solo y ya después… porque hay gente que incluso me dice: ‘¿acaso soy la única que todavía respeta el paso peatonal? Y entonces no falta el que contesta: ‘no, yo también’, y entonces ya nos damos cuenta de que no somos los únicos, que no estamos solos y que somos muchos ciudadanos que queremos cosas positivas para Xalapa”.—¿En algún momento contemplaste retirarte?—Sí, muchas veces, porque hay veces que las redes sociales te agobian, porque no todo ha sido color de rosa, hay gente que me agrede mucho, que me ofenden, ¡que me odian! Que tiran hate bastante grueso y hay gente que ni me conoce, que asumen, todos me han asumido de forma diferente, algunos piensan que no tengo trabajo otros, piensan que solo me dedico a esto.Ella, cabe aclarar, ha estado involucrada en más de un proyecto de vialidad: participó en el Consejo de Movilidad que instaló el exalcalde Américo Zúñiga y colabora desde 2016 con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.Por último, sobre todos aquellos candidatos y alcaldes que han ido y venido, sin consolidar algo para la ciudad, les aclara:“La persona que quiere trabajar por la ciudad, trabaja, y a lo mejor no necesitas un cargo y todas estas personas que aparecen en campaña cuando la pierdan ya no los vuelves a ver, ya no vuelves a saber de ellos hasta que haya otra oportunidad, dices: bueno, si realmente tenías interés en mejorar la movilidad, en mejorar esto, en ir a repartir comida a los hospitales o hacer tal cosa, ¡síguelo haciendo! ¿Qué te lo impide? ¿O sólo fue el charolazo? ¿O solamente era para quedar bien?”.Este trabajo es parte de la investigación especial Xalapa, Ciudad de Los Carros.